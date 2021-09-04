У Києві горів бізнес-центр. Пожежу ліквідували (фото)

Київські пожежники ліквідували займання у бізнес-центрі «Колізей» у Дарницькому районі

У Києві горів бізнес-центр «Колізей» у Дарницькому районі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що о 18:18 у Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А у приміщенні на восьмому поверсі бізнес-центру «Колізей» виникла пожежа з поширенням на покрівлю площею близько 100 м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальної служби, відкритого вогню не спостерігається. Рятувальники проводять розвідку на поверхах, під час якої між 7 та 8 поверхами з заблокованої ліфтової кабіни врятовано дитину 2005 р.н.

До гасіння пожежі залучили 40 осіб та 9 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.