Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)

Продюсер втратив також студію звукозапису

Учора, під час бомбардування приватних будинків у Подільському районі столиці, постраждало житло продюсера Юрія Фальоси. Він розповів, що втратив водночас дім та офіс у Facebook.

«Ні дому, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново», – написав Фальоса.

Мер Києва Віталій Кличко увечері 16 березня повідомив, що ворожі снаряди влучили у декілька приватних будинків у Подільському районі. На місці події працювали рятувальники та медики.

Юрій Фальоса – музичний продюсер. Зокрема, колись він продюсував Ані Лорак та Міку Ньютон. Компанія Falyosa Family Factory також співпрацювала з MaSha GoYa, Tony Tonight, Champagne morning та Mushmellow.

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