  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)

    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)
    фото: Юрій Фальоса/Facebook

    Продюсер втратив також студію звукозапису

    Учора, під час бомбардування приватних будинків у Подільському районі столиці, постраждало житло продюсера Юрія Фальоси. Він розповів, що втратив водночас дім та офіс у Facebook.

    «Ні дому, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново», – написав Фальоса.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)
    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)
    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)
    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)

    Мер Києва Віталій Кличко увечері 16 березня повідомив, що ворожі снаряди влучили у декілька приватних будинків у Подільському районі. На місці події працювали рятувальники та медики.

    Юрій Фальоса – музичний продюсер. Зокрема, колись він продюсував Ані Лорак та Міку Ньютон. Компанія Falyosa Family Factory також співпрацювала з MaSha GoYa, Tony Tonight, Champagne morning та Mushmellow.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

    Теги: росія Віталій Кличко війна бомбардування житло рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти розбомбили у Києві будинок продюсера Юрія Фальоси (фото, відео)