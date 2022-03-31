У Києві працюють пункти вакцинації від Covid-19 (адреси)

73 пункти вакцинація від коронавірусної хвороби працюють у столиці

Під час воєнного стану у Києві не зупиняється процес вакцинації від Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Київ сьогодні живе в умовах воєнного стану, але за будь-яких обставин ми не маємо права нехтувати своїм здоров’ям: Covid-19 може й відступив на другий план нашої уваги, але він нікуди не подівся. За 30 днів війни у стаціонарах міста проліковано близько 900 хворих на коронавірус. Тож нагадуємо про необхідність вакцинації. Перша доза, друга або бустерна – всі доступні у столиці», – наголосила Валентина Гінзбург.

Пункти вакцинації у Києві

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня.

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