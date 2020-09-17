Білорусь має відправити хасидів на карантин – МЗС України



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На кордоні України та Білорусі перебувають понад тисячу хасидів

Українські дипломати нагадали, що згідно з чинними в Білорусі карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають у країну, мають проходити двотижневу самоізоляцію

Міністерство закордонних справ України просить владу Білорусі забезпечити дотримання прочанами-хасидами, які перебувають на білорусько-українському кордоні, карантину строком на 14 днів.

Про це 16 вересня повідомила пресслужба МЗС.

Українські дипломати нагадали, що згідно з чинними в Білорусі карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають у країну, мають проходити двотижневу самоізоляцію. Транзитний проїзд через територію Білорусі допускають протягом 48 годин із метою проходження в державу постійного або тимчасового проживання.

«Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно або тимчасово проживають в Україні, що є порушенням установлених у Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту», – заявили у МЗС.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли, що паломники на кордоні забезпечені всім необхідним.

Як відомо, на кордоні України та Білорусі перебувають понад тисячу хасидів.

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

Також з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

До слова, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.