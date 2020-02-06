У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим його виявив



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Лі Веньлян був одним з перших, хто виявив коронавірус і намагався попередити про спалах

Спочатку Лі Веньляна звинуватили у поширенні неправдивої інформації

Помер лікар Лі Веньлян, який першим виявив коронавірус у Китаї та намагався попередити владу про спалах небезпечної інфекції. Про це пише видання Global Times.

Повідомляється, що Веньлян був одним з перших, хто виявив коронавірус і намагався попередити про спалах. Також повідомляється, що спочатку його звинуватили у поширенні неправдивої інформації.

Відомо, що лікар Центральної лікарні Уханя Лі Веньлян ще 30 грудня в WeChat попередив колег про сім випадків коронавірусу SARS на ринку морепродуктів «Хуанань». При цьому він не підозрював, що новий коронавірус відноситься до іншого штаму. У підсумку йому та іншим лікарям в поліції Уханя винесли попередження, щоб вони не поширювали «неправдиві заяви».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв коронавірусу зросло до 563 осіб, число хворих перевищило 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.