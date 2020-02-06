Коронавірус у Китай вже забрав життя понад 560 людей



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Кількість інфікованих в провінції Хубей за день зросла на 2987

27,4 тис. осіб заразилися

На території Китаю кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV досягла 27,4 тисячі осіб, щонайменше 562 людей померли.

Про це 6 лютого повідомляє CCTV.

Зазначається, що лише у китайській провінції Хубей вже померли 549 осіб. Кількість інфікованих в провінції зросла на 2987 і досягла 19665.

Одужали 633 пацієнти.

Нагадаємо, станом на 5 лютого кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищувала 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.