Україна може закупити вакцини від Covid-19 у Китаю: Кулеба розповів деталі

Україна вже веде перемовини з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусу

Як підкреслив Кулеба, потенційна закупівля китайської вакцини не вплине на можливість купівлі вакцин у інших країнах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Китай готовий постачати в Україну вакцину від Covid-19.

Про це він сказав у ефірі каналу «Україна 24».

Глава МЗС зазначив, що Україна вже веде перемовини з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусу і «вони готові її постачати».

Він уточнив, що МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я України налагодити контакти з китайським виробником вакцини.

Як підкреслив Кулеба, потенційна закупівля китайської вакцини не вплине на можливість купівлі вакцин у інших країнах, і зокрема, в США.

«Президент дійсно приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу. Перше – можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які до нас надійдуть через програму Covax... Друге – деякі країни зарезервували або закупили вже таку кількість вакцин, яка дозволяє їм три-чотири рази вакцинувати своє населення. Ми звертаємося до таких країн з проханням продати або передати нам надлишок вакцин», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що є третій аспект у питанні постачання вакцин – це політичний вплив.

«Тобто, ти приходиш у компанію виробника і виробник вакцини каже, ми готові, але нам потрібна позиція уряду країни, в якій розташований наш бізнес, наше виробництво. І тоді ти йдеш до уряду цієї країни з ними домовлятися», – підсумував Кулеба.

Зазначимо, 24 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

На першому етапі МОЗ планує вакцинувати 335 тисяч осіб. Це представники трьох категорій: лікарі, які борються з Covid-19, військові й нацгвардійці, а також ті, хто перебуває в будинках для літніх людей.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українці, які вакцинуються проти коронавірусу, не чекаючи початку офіційних поставок вакцини, піддають себе великому ризику.

Нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

Коронавірус в Україні

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Одужали 615660

Хворіють 356810

Померли 17172

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До слова, в Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст – майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.