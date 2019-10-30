У Конгресі США запропонували нові санкції проти «Північного потоку-2»



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Газопровід «Північний потік-2» - це не комерційний проєкт, а політичний інструмент», – вважає сенатор Барр

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають будь-який стосунок до суден, що працюють над закладанням труб під час будівництва газопроводу

Конгресмен від Республіканської партії в США Енді Барр подав на розгляд законопроєкт щодо зміцнення енергетичної безпеки країн Європи, що передбачає запровадження нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві «Північний потік–2».

Про це повідомляється на сайті конгресмена.

«Конгресмен Енді Барр подав законопроєкт «Про захист енергетичної безпеки Європи» в редакції 2019 року, що передбачає запровадження санкцій щодо суб'єктів, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» - проєкту, який реалізується РФ з метою розширення її впливу на країни Європи», - йдеться у повідомленні.

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають будь-який стосунок до суден, що працюють над закладанням труб під час будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У документі також передбачаться, що президент США буде наділений повноваженнями запроваджувати санкції проти організацій, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв. Законопроєкт покладає на Білий дім завдання розробити стратегію вдосконалення енергетичної безпеки як окремих союзників США у Європі, так і регіону загалом.

«Енергетична безпека наших європейських партнерів є довготерміновим стратегічним пріоритетом для США. Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу та сприятиме тому, щоб РФ припинила підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі. Газопровід «Північний потік-2» - це не комерційний проєкт, а політичний інструмент, що має на меті збільшити залежність європейських країн від енергоресурсів РФ», - зазначив сенатор.

Нагадаємо, на початку жовтня у російській корпорації «Газпром» заявили, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» завершено на 82%.

Також американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

До слова, наприкінці вересня президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проєкту газопроводу «Північний потік 2», який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря.

Джерело: Укрінформ