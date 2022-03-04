У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)

Ворог знищив приміщення підприємців

Коростенська міська рада оприлюднила знімки наслідків ворожих обстрілів, що сталися пізно ввечері напередодні. Світлини розмістили на сторінці Коростень офіційний інформаційний у Facebook.

На фото – понівечені будівлі. Коростенський міський голова Володимир Москаленко розповів, що внаслідок обстрілу зруйнована, зокрема, будівля управління локомотивного депо. Також ворог знищив приміщення підприємців.

«Бомбили колишнє військове містечко – там, де зараз знаходиться бізнес. Але колись там були танки, пушки. Ворог, може, не орієнтується, а орієнтується по-старому, і вважали, що там щось є. Там теж бомбили. Але необхідно сказати, що, слава Богу, в нас залишилися живі наші люди», – розповів мер Коростеня.

Додамо, що в Житомирі окупанти сьогодні, 4 березня, знищили школу.

Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.