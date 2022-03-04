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    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)

    Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю управління локомотивного депо - У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю управління локомотивного депо
    фото: Коростень Офіційний Інформаційний/Facebook

    Ворог знищив приміщення підприємців

    Коростенська міська рада оприлюднила знімки наслідків ворожих обстрілів, що сталися пізно ввечері напередодні. Світлини розмістили на сторінці Коростень офіційний інформаційний у Facebook.

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    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)
    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)

    На фото – понівечені будівлі. Коростенський міський голова Володимир Москаленко розповів, що внаслідок обстрілу зруйнована, зокрема, будівля управління локомотивного депо. Також ворог знищив приміщення підприємців.

    «Бомбили колишнє військове містечко – там, де зараз знаходиться бізнес. Але колись там були танки, пушки. Ворог, може, не орієнтується, а орієнтується по-старому, і вважали, що там щось є. Там теж бомбили. Але необхідно сказати, що, слава Богу, в нас залишилися живі наші люди», – розповів мер Коростеня.

    Додамо, що в Житомирі окупанти сьогодні, 4 березня, знищили школу.

    Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Україна Житомирщина
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    У Коростені понівечено будівлі на території депо та колишню військову частину (фото)