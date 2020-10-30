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    У Кривому Розі п'яний водій збив підлітків на пішохідному переході

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    Водій Nissan Tiida на швидкості збив обох дітей - У Кривому Розі п'яний водій збив підлітків на пішохідному переході
    Водій Nissan Tiida на швидкості збив обох дітей

    Підлітків з серйозними травмами шпиталізували до лікарні

    У Кривому Розі автомобіль на швидкості влетів у двох підлітків, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    Правоохоронець зазначив, що у винуватця ДТП виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

    «Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався у сусідній смузі, — ні. Він на швидкості збив обох», – повідомив Білошицький.

    За даними поліції, підлітків з серйозними травмами шпиталізували до лікарні: один з них — син патрульної.

    Як повідомлялося 30 жовтняв Києві рятувальники вирізали водія з автівки (фото).

    Також у Києві автівка збила чоловіка, який гуляв четвертою смугою руху (відео).

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