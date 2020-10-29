У Києві автівка збила чоловіка, який гуляв четвертою смугою руху (відео)



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Постраждалого пішохода госпіталізували Фото: Патрульна поліція Києва

Зухвале нехтування правилами дорожнього руху призвело до травмування

У ніч на четвер, 29 жовтня, неподалік перехрестя проспекту Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вернадського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, пішохід ішов проїзною частиною вздовж дороги у четвертій смузі руху, коли на нього наїхав автомобіль Nissan.

Пішохода шпиталізувала швидка допомога.

Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.