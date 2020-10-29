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    Новини

    У Києві автівка збила чоловіка, який гуляв четвертою смугою руху (відео)

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    Постраждалого пішохода госпіталізували - У Києві автівка збила чоловіка, який гуляв четвертою смугою руху (відео)
    Постраждалого пішохода госпіталізували
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Зухвале нехтування правилами дорожнього руху призвело до травмування

    У ніч на четвер, 29 жовтня, неподалік перехрестя проспекту Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вернадського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Як повідомляє Патрульна поліція Києва, пішохід ішов проїзною частиною вздовж дороги у четвертій смузі руху, коли на нього наїхав автомобіль Nissan.

    Пішохода шпиталізувала швидка допомога.

    Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль чоловік
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