Два прориви біля одного будинку: мешканці Борщагівки замерзають у своїх квартирах



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З розритої комунальниками ями валить пара Фото: Сьогодні

Київтеплоенерго обіцяє до вечора п'ятниці усунути пошкодження

Жителі багатоповерхівки на вулиці Симиренка, 5 столичної Борщагівки скаржаться на відсутність опалення. Біля будинку прорвало трубу, і місцеві жителі вже добу сидять у холодних квартирах.

«Рятуємося ковдрами і грілками. Наш будинок дуже великий – у ньому 13 парадних і він складається з 400 квартир. Можете собі уявити, скільки людей мерзне вже понад добу. Це і пенсіонери, і маленькі діти... Сусіди, наприклад, гріються на кухні біля газової плити. Але дивує те, що за вікном мороз, а біля розритої ями о восьмій годині ранку немає жодного робочого! З ями валить густа пара, гріє наш двір», – скаржиться мешканець будинку Роман Громовий.

У «Київтеплоенерго» запевняють, що вже приступили до ліквідації прориву на тепломережі по вулиці Симиренка, 5.

«На вулиці Симиренка, 5 було два пошкодження. Перше сталося на мережах з гарячого водопостачання. Вчора бригада ремонтників розкопала яму і усунула пошкодження. Також там стався прорив на теплотрасі з центрального теплопостачання. Але поряд з місцем аварії було припарковано автомобіль і бригада не змогла розпочати ремонтні роботи. Наші співробітники двічі викликали патруль поліції, але результату це не дало. Автомобіль прибрали тільки вночі. З цієї причини аварійна бригада вже виїхала на місце і починає роботи», – повідомили «Сьогодні»у КП «Київтеплоенерго».

Там уточнюють, що аварійні бригади працюють з 9:00 до 21:00. Але у разі аварії і великих відключень тепла в опалювальний сезон вони працюють і вночі.

«За адресою Симиренка, 5 наша бригада усунула прорив на гарячому водопостачанні о першій годині ночі. Але через припаркований автомобіль не могла почати ремонтні роботи на тепломережі. Але бригада буде працювати сьогодні, і до 18:00 закінчать усувати пошкодження. Люди будуть з теплом», – додали у КП «Київтеплоенерго».

За регламентом, якщо немає додаткових труднощів, аварії на тепломережі усуваються протягом 12 годин. «Пошкодження бувають різної складності. Але у середньому пошкодження усуваються за 24 години», – уточнили у комунальному підприємстві.