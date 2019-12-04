Для частини киян знижено тарифи на тепло



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Тарифи знизяться для близько 300 тис. мешканців лівобережної частини Києва

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила тариф на тепло для потреб населення ТОВ «Євро-реконструкція» на 6% у порівнянні з попереднім рівнем.

Про це йдеться у проєкті постанови комісії, що розглядався 3 грудня.

За даними комісії, тариф на теплову енергію ТОВ «Євро-реконструкція» для населення знизиться з 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.

Постанова набирає чинності з наступного дня після її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Як відомо, ТОВ «Євро-Реконструкція» - це єдине джерело опалення і гарячої води для приблизно 300 тис. мешканців лівобережної частини Києва та численних промислових і комерційних об’єктів, що також постачає пару і гарячу воду для технологічних цілей кільком промисловим і комерційним користувачам цього району Києва та понад 400 млн кВт/г електроенергії до Єдиної енергомережі. Установча електрична потужність станції становить 160 МВт.

Нагадаємо, у Києві загальний тариф на воду зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

Вартість водопостачання зросте на 1,02 грн і становитиме 11,832 грн. А тариф на водовідведення при цьому знизиться на 0,576 грн і складе 8,988 грн.

Джерело: Укрінформ