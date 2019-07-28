У лісі на Житомирщині знайшли вбитим фігуранта провадження щодо виборів



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23-річний загиблий чоловік наприкінці червня 2019 року був оголошений у розшук як зниклий безвісти Фото: Нацполіція

За інформацією поліції, загиблий був причетним до одного із злочинних угрупувань та виборчих баталій у регіоні

На Житомирщині знайшли мертвим жителя Коростеня, який був фігурантом кримінального провадження щодо порушень виборчого законодавства.

Про це повідомили пресслужбі поліції Житомирської області.

Згідно з інформацією, до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлення у лісі поблизу с. Липляни Малинського району тіла чоловіка, присипаного землею. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про «умисне вбивство».

Під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 року був оголошений у розшук як зниклий безвісти.

За інформацією поліції, чоловік був причетним до одного із злочинних угрупувань.

Зазначається, що він був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.

«Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці створили посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови Нацполіції В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва.

До слова, 26 липня, правоохоронці оголосили 56-річному жителю м. Фастів підозру у викраденні виборчих бюлетенів.