У Лівії завдали авіаудар по військовій академії: 16 загиблих



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В результаті удару також були поранені щонайменше 37 осіб

По військовій академії в столиці Лівії Триполі було здійснено авіаудар. За попередніми даними, загинуло щонайменше 16 людей — це переважно курсанти академії.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Лівії Малека Мерсета.

За його словами, в результаті удару також були поранені щонайменше 37 осіб, яких доставили в довколишні лікарні для термінового лікування.

Авіаудар стався в районі аль-Хадаба, на південь від центру міста, де останні місяці тривають воєнні дії.

Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії, що базується в Триполі, поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар. Вона є одним із декількох центрів влади в країні.

Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.