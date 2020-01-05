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    У Лівії завдали авіаудар по військовій академії: 16 загиблих

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    У Лівії завдали авіаудар по військовій академії: 16 загиблих

    В результаті удару також були поранені щонайменше 37 осіб

    По військовій академії в столиці Лівії Триполі було здійснено авіаудар. За попередніми даними, загинуло щонайменше 16 людей — це переважно курсанти академії.

    Про це повідомляє Associated Press із посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Лівії Малека Мерсета.

    За його словами, в результаті удару також були поранені щонайменше 37 осіб, яких доставили в довколишні лікарні для термінового лікування.

    Авіаудар стався в районі аль-Хадаба, на південь від центру міста, де останні місяці тривають воєнні дії.

    Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії, що базується в Триполі, поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар. Вона є одним із декількох центрів влади в країні.

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    Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

    Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.

    війна обстріл Лівія
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