У Лондоні розпочався суд через книгу про Путіна

Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins змушені захищатися від скарг Романа Абрамовича про наклеп

Сьогодні у Лондоні розпочинаються слухання судових позовів чотирьох російських мільярдерів і провідної російської нафтової компанії «Роснефть» через книгу про президента Росії Володимира Путіна і його шлях до влади. Про це повідомляє ukrainian.voanews.com.

Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins вимушені захищатися від скарг зокрема одного з найбагатших росіян Романа Абрамовича про наклеп.

Книга видана 2020 року під назвою «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію а потім перейшов у наступ на Захід» ( Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) – результат багаторічного дослідження журналістки, яка працювала в Росії кореспонденткою газети Financial Times.

Кетрін Белтон каже, що намагалася простежити шлях до влади Володимира Путіна і людей в його оточенні, багато з яких, як і сам Путін, були службовцями КДБ – Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а згодом стали високопосадовцями та багатими підприємцями.

Роман Абрамович відомий зокрема, як власник лондонського футбольного клубу Челсі заявив через своїх адвокатів, що подав позов у березні, оскаржуючи те, що він назвав «низкою неправдивих і наклепницьких тверджень» про нього, включно з інформацією «про придбання і справи футбольного клубу Челсі».

Абрамович наполягає, що намагався уникнути позову, і що його адвокати вели переговори з видавництвом про «взаємоприйнятне вирішення» того, що він вважає проблемою, але видавці не пішли на виправлення «певних тверджень» у книзі.

Як раніше повідомляв «Главком», чотири російські бізнесмени та корпорація «Роснефть» звернулися у березні та квітні в лондонські суди з позовами проти видавництва HarperCollins за наклеп. Позови проти видавництва подали співвласник Альфа-груп Михайло Фрідман, його бізнес-партнер Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський, а також власник футбольного клубу Челсі Роман Абрамович і корпорація Роснефть.

