Російського власника «Челсі» запідозрили у незаконних трансферах



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Абрамович придбав лондонський «Челсі» в 2004 році Світлина - skysports

Абрамович потрапив у скандал

Власник лондонського «Челсі», російський мільярдер Роман Абрамович таємно фінансував футболістів, які не належали його команді. Про це сказано в журналістському розслідуванні на основі документів «FinCEN».

Витік документів («звіти підозрілих операцій»), названий «FinCEN Files», засвідчив, що Роман Абрамович пов'язаний з офшорною компанією Leiston Holdings. Вона займалася купівлею прав власності на майбутні трансфери футболістів як «третя сторона» через операції з кешем - в Англії це заборонили ще у 2008 році, а у міжнародній практиці - в 2015 році.

Таким чином під час ігор «Челсі» проти «Спортинга» в Лізі чемпіонів у 2014 році Роман Абрамович був фінансово зацікавлений в успіху всіх своїх гравців з лондонського клубу, а також у перуанцеві Андре Каррільйо, який тоді зіграв в обох матчах проти «Челсі».

Зазначається, що Абрамович володів правами на Каррільйо та інших футболістів через компанію, зареєстровану на Британських Віргінських Островах.

Колишній голова Англійської футбольної асоціації лорд Девід Трісман сумнівається, чи це «правильно», щоб власник одного клубу мав фінансовий інтерес у гравцях інших команд.

«Не думаю що це взагалі правильно, щоб власник футбольного клубу володів гравцями в інших командах. Через це, власне, і заборонили схему з «третьою стороною». Це кидає тінь та породжує підозри у футболі», - розповів Трісман.

Нові відкриття щодо активності Абрамовича з'явилися на тлі його чергових великих інвестицій у «Челсі» цього міжсезоння, адже клуб придбав зіркових гравців: Кая Хаверца, Тімо Вернера, Бена Чілвелла, Хакіма Зієша.

Джерело: BBC