У Луцьку від «Голосу» Вакарчука балотуватиметься колишній активіст партії Медведчука



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Тарас Шкітер змагатиметься за мандат у луцькому виборчому окрузі №22

За даними видання «Вголос», у 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука «Український вибір»

У суботу, 8 червня відбувся з’їзд очолюваної Святославом Вакарчуком партії «Голос». Там було затверджено партійний список, а також список кандидатів, які висуватимуться від партії у мажоритарних округах.

У виборчому окрузі №22 (Луцьк) за мандат змагатиметься Тарас Шкітер. Зараз він позиціює себе як один із засновників руху «Свідомі».

Ця інформація міститься на офіційному сайті політсили.

За даними видання «Вголос», у 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука «Український вибір» і активно просував тісну інтеграцію з Росією і входження України до Митного союзу.

Нагадаємо, 8 червня оголосили першу двадцятку кандидатів партійного списку «Голосу». Також на з’їзді партії «Голос» було прийнято рішення щодо висунення кандидатів в депутати від політсили по мажоритарним округам. Усього було висунуто кандидатів по 72 округам.

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