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    У Луцьку від «Голосу» Вакарчука балотуватиметься колишній активіст партії Медведчука

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    <span>Тарас Шкітер&nbsp;<span>змагатиметься за мандат у луцькому виборчому окрузі №22</span></span> - У Луцьку від «Голосу» Вакарчука балотуватиметься колишній активіст партії Медведчука
    Тарас Шкітер змагатиметься за мандат у луцькому виборчому окрузі №22

    За даними видання «Вголос», у 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука «Український вибір»

    У суботу, 8 червня відбувся з’їзд очолюваної Святославом Вакарчуком партії «Голос». Там було затверджено партійний список, а також список кандидатів, які висуватимуться від партії у мажоритарних округах.

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    У виборчому окрузі  №22 (Луцьк) за мандат змагатиметься Тарас Шкітер. Зараз він позиціює себе як один із засновників руху «Свідомі».

    Ця  інформація міститься на офіційному сайті політсили.

    За даними видання «Вголос», у 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука «Український вибір» і активно просував тісну інтеграцію з Росією і входження України до Митного союзу.

    Нагадаємо, 8 червня оголосили першу двадцятку кандидатів партійного списку «Голосу». Також на з’їзді партії «Голос» було прийнято рішення щодо висунення кандидатів в депутати від політсили по мажоритарним округам. Усього було висунуто кандидатів по 72 округам.

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