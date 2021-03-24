Вінницькі патрульні склали 5 протоколів на п’яного водія, який вчинив 2 ДТП

В його організмі алкотестер виявив 2,65 проміле алкоголю, що в 13 разів перевищує допустиму норму

Вінницькі патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Коцюбинського. Водій Chevrolet Aveo пошкодив авто Opel Zafira та з місця пригоди втік, втім, недалеко, повідомляє Патрульна поліція Вінницької області.

Неподалік протаранив інше авто. Спроба другої втечі з місця автотрощі виявилась невдалою – його затримав водій пошкодженого Opel Combo. Виявилось, що водій, причетний до обох ДТП, був нетверезим.

Патрульні встановили особу водія Chevrolet Aveo та помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. В його організмі алкотестер виявив 2,65 проміле алкоголю, що в 13 разів перевищує допустиму норму. На 35-річного водія патрульні склали 5 протоколів: за керування напідпитку, два протоколи вчинення ДТП та 2 протоколи за залишення місця ДТП, – повідомили поліцейські.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, що сталась у Малиновському районі Одеси вчора ввечері, 23 березня.

Водій збив 65-річну жінку, коли та перетинала вулицю Іцхака Рабина у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка-пішохід загинула. Водій же з місця події втік. На місці працювали поліціанти, котрі встановлюють всі обставини трагедії. Чоловіка, котрий був за кермом автівки, розшукують правоохоронці.