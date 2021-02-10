Кличко вночі перевіряв, як розчищають Київ від снігу (відео)

Мер продемонстрував відео нічного прибирання столиці від снігу

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 9 лютого, пізно ввечері перевірив, як столицю прибирають від снігу. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Столиця, як і багато регіонів країни, продовжує боротьбу зі стихією. За даними синоптиків, за дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів. Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі. Минулої ночі на вулицях столиці розчищали сніг понад 440 одиниць спецтехніки та 40 бригад із ручного прибирання. Зранку кількість снігоприбиральних машин збільшили. Їх зараз працює понад 470», – розповів він.

Кличко також нагадав, що спостерігати в режимі онлайн за тим, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі на сайті КМДА.

«Я вкотре звертаюся до водіїв: якщо вам потрібно у справах, – користуйтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки. Автомобілі, припарковані в недозволених місцях та ті, що заважають прибиранню вулиць, можуть забрати евакуатори. Тільки за минулу добу вони вивезли понад 140 авто, що заважали дорожникам розчищати сніг», – повідомив мер.

Кличко зазначив, що з 8 лютого в Київ обмежили в’їзд фур. Це призвело до скупчення великогабаритних авто на основних в'їздах у столицю. Щоб ліквідувати затори, поліція дозволила вантажівкам – по кілька авто – проїжджати через місто. Такий режим залишиться до 11 лютого.

Мер також підкреслив, що міська влада робить все, щоб кияни могли дістатися на роботу, навчання чи в невідкладних справах. Практично весь рухомий склад громадського транспорту, незважаючи на складні погодні умови, щодня виходить на маршрути в місті. Щоправда, транспорт може курсувати з порушенням графіку.

«Вчора пізно ввечері я проїхався містом. Перевірив, як працюють столичні дорожники, які вже третю добу розчищають вулиці столиці від снігу. Був і в ШЕУ кількох районів, і в диспетчерських центрах. Поки не пішов знову сніг, дорожники і комунальники прибирали тротуари та зупинки громадського транспорту, вивозили сніг. Працювали і наші снігоплавильні машини», – повідомив Кличко та продемонстрував відео нічного прибирання столиці від снігу.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

Вночі для розчищення Києва було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання. Тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.