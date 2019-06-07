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    У Малайзії через повені евакуювали більше тисячі осіб

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    <span>Повінь в Малайзії</span> - У Малайзії через повені евакуювали більше тисячі осіб
    Повінь в Малайзії

    Причиною повені в Малайзії стали сильні опади, які тривають на сході країни близько тижня

    Більше тисячі людей евакуйовані зі своїх будинків у зв'язку із сильними повенями, що накрили східну частину Малайзії, повідомляє The Straits Times.

    Найбільш істотні руйнування відзначаються в центральних і північних районах штату Саравак, де висота річок, що вийшли з берегів, збільшилася до п'яти метрів.

    Причиною повені є сильні опади, які тривають на сході країни близько тижня. Влада оперативно відправила в регіон допомогу, в тому числі намети для біженців, питну воду, продукти і медикаменти.

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    Синоптики очікують, що в найближчу добу обсяг опадів зменшиться.

    Слід нагадати, що в Україні через негоду затопило три областіЗазначається, в Івано-Франківська область було підтоплено 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених. 

    У Херсонській області було підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, а у Кіровоградській області - 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

    Зазначимо, вчора у Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення.

    У ніч проти 7 червня через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях України.

    Також нагадаємо, що на Прикарпатті через негоду стався зсув грунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст. 

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