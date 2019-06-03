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    У світі

    Жертвами повеней у Румунії стали п'ятеро людей

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    В кількох повітах Румунії оголошений найвищий рівень небезпеки виникнення повеней - Жертвами повеней у Румунії стали п'ятеро людей
    В кількох повітах Румунії оголошений найвищий рівень небезпеки виникнення повеней

    Минулого тижня в більшості румунських повітів пройшли рясні зливи з градом

    В результаті повеней, які виникли у Румунії через сильні проливні дощі, загинули п'ятеро осіб, в тому числі четверо дітей.

    Про це поінформували в Інспектораті з надзвичайних ситуацій, пише «Укрінформ».

    «Рятувальники виявили в річці Прахова (Прахова повіт – ред.) тіло загиблого в результаті повеней туриста», - йдеться в повідомленні.

    Інформацію про це підтвердили й в повітовому Інспектораті поліції міста Прахова.

    Кількома днями раніше в Інспектораті з надзвичайних ситуацій підтвердили загибель чотирьох неповнолітніх дітей, тіла яких були виявлені рятувальниками в річці Прахова.

    Минулого тижня в більшості румунських повітів пройшли рясні зливи з градом, а в кількох повітах країни в даний час оголошений червоний (найвищий) рівень небезпеки виникнення повеней.

    Нагадаємо, на етно-рок-фестивалі України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми.

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