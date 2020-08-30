Обстріл автобуса на Харківщині: суд арештував шістьох підозрюваних



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Поліція затримала прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом Фото: МВС

14 підозрюваних є мешканцями Дніпра, ще двоє - з Харкова

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід останньому з 16-ти підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації «Патріоти - за життя», що стався 27 серпня.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«На цей час Київський райсуд Харкова відправив на 60 діб за грати без права на заставу 7 чоловіків, які підозрюються у вчиненні хуліганства та замаху на вбивство. Учора, 29 серпня, таке ж рішення прийнято щодо 9-ох підозрюваних у правопорушенні», - зазначив Чубенко.

За його словами, 14 підозрюваних є мешканцями Дніпра, ще двоє - з Харкова.

Водночас на прохання прокоментувати поширену у Мережі інформацію з посиланням на представника «Нацкорпусу» Максима Жоріна про те, що екскомандир полку «Азов» Олександр Бугайов - останній, якому обрано запобіжний захід, - у момент нападу «був за 50 кілометрів від місця подій», Чубенко сказав, що не дає інформації щодо фігурантів.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.