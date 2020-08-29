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    Події в Україні

    Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»

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    Нападникам інкримінують хуліганство із застосуванням&nbsp;зброї та замах на вбивство двох і більше осіб - Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»
    Нападникам інкримінують хуліганство із застосуванням зброї та замах на вбивство двох і більше осіб

    Під судом стоять автозаки та автобуси з спецпризначенцями

    У Харкові Київський районний суд розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які 27 серпня вчинили напад на автобус біля Люботина. 

    Про це повідомляє пресслужба суду.

    Нападникам інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч.4 ст.296) та замах на вбивство двох і більше осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів (ч.2 ст.15, п.п. 1, 7, 12 ч.2 ст.115) Кримінального кодексу України.

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    Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»
    Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»
    Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»
    Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус громадського об’єднння «За життя»

    Нагадаємо, 27 серпня, поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрілянини в Харківській області. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

    До слова, трьох чоловіків, поранених у результаті стрілянини в автобус на трасі Київ-Харків, доставили в міську лікарню швидкої й невідкладної допомоги Харкова, зараз їх оперують.

    Ілля Кива звинувачує у нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі.

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