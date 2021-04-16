Біля власного дому. У Миколаєві кілер розстріляв чоловіка (відео)

Коли викликані жителями будинку медики прибули на місце, чоловік уже був мертвий

У центрі Миколаєва кілер декількома пострілами вбив 39-річного чоловіка Про це повідомляють «Новини N».

Вбивство сталося у дворі житлового будинку на вулиці Декабристів, 69. Чоловік приїхав додому на BMW, припаркувався біля під’їзду і, мабуть, помітивши кілера, намагався втекти. Вбивця наздогнав його біля сусіднього під’їзду й кілька разів вистрілив у спину. На звук пострілів вибігли сусіди і дружина вбитого.

Коли викликані жителями будинку медики прибули на місце, чоловік уже був мертвий.

За даними журналістів, убитий чоловік Тимур Ш. офіційно ніде не працював, раніше судимий не був. У кінці 2020 року його затримувала поліція за підозрою в торгівлі амфетаміном. Після кількох місяців у СІЗО він близько місяця тому вийшов на свободу.

На думку правоохоронців, вбивство має всі ознаки замовного.

Нагадаємо, на Одещині у власному будинку знайшли мертвим чоловіка та дружину, на них були ознаки насильницької смерті.

У московському фітнес-клубі на очах відвідувачів застрелили злодія в законі. Відразу ж після вбивства кілер поїхав на міському автобусі. Передбачуваного вбивцю звуть Талех Оручев.