На Буковині коронавірусні лікарні заповнені до 79%



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Всього для лікування недужих із Covid-19 в Чернівецькій області відведено 1283 ліжка Фото: Чернівецька ОДА

Найбільше заповнена пацієнтами Кіцманська центральна районна лікарня

Станом на суботу лікарні для заражених Covid-19 в Чернівецькій області в середньому завантажені на 55%, але подекуди відділення для хворих на коронавірус заповнені на 79%.

Про це повідомляє у Facebook Чернівецька ОДА.

Зазначається, що станом на 17 жовтня госпітальні бази завантажені на 54,7%, а реанімації – на 54,2%. Найбільше заповнена пацієнтами Кіцманська центральна районна лікарня, тут зайняті 79% ліжок. 75% місць завантажені у медичному закладі Сокирян. Багато хворих у трьох лікарнях Чернівців. 77% ліжок заповнені у міській лікарні №1, 79% – у лікарні №3 та 78% – у лікарні №4.

Всього для лікування недужих із Covid-19 в області відведено 1283 ліжка, 105 із них – у відділеннях інтенсивної терапії.

Як додав у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, 17 жовтня в Чернівецькій області діагностували 209 нових випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 74 пацієнта.

Нагадаємо, напередодні в області зафіксували антирекорд з кількості заражень за добу – 247 нових випадків Covid-19.

Зазначимо, 17 жовтня МОЗ повідомляло, що в Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%.

До слова, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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