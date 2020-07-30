У Миколаєві маршрутка протаранила дерево, дев’ятеро постраждалих



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ДТП сталась ввечері на проспекті Центральному у Миколаєві Фото: Нацполіція

Водій не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги

Сьогодні ввечері у Миколаєві дев’ятеро пасажирів постраждали через те, що маршрутний автобус врізалося у дерево.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«30 липня близько 18:20 по пр. Центральному, між вулицями 6-та 3-тя Слобідська 44-річний чоловік, керуючи автомобілем «Рута», який у місті здійснює пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням із деревом», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та доставлені до медичного закладу.

Встановлюються усі обставини автопригоди та її причини.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 28 липня на Львівщині пасажирський автобус злетів у кювет. В результаті аварії постраждали семеро осіб.