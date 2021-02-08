  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>8 лютого в Україні сніг, хуртовини та ожеледиця</p> - У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)

    8 лютого в Україні сніг, хуртовини та ожеледиця

    Фото: novosti-n

    Люди обурюються, що комунальники погано посипають доріжки

    Через ожеледицю в Миколаєві в 1,5 раза збільшилася кількість травмованих на льоду людей. Про це повідомив головлікар ЛШМД Олександр Дем’янов, пише «Новости-N». 

    У понеділок, 8 лютого, у Миколаєві відбулося погіршення погодних умов: дощ і мінусова температура перетворили дороги і тротуари міста на «дзеркало».  Люди скаржилися, що через негоду їм було важко добратися до зупинок громадського транспорту.

    У виданні зазначили, що найбільше замерзли вулиці Мала Морська та Велика Морська. «Порадувала головна вулиця міста – Соборна посипана сіллю дуже ретельно, правда, широка її частина. А ось на тротуарах вдалося знайти лише вузьку доріжку піску, по якій пішоходи змушені йти «гуськом», – повідомили у виданні. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)
    Фото: novosti-n, ksinside.com


    У Херсоні 8 лютого на вулицях міста також ожеледиця. Про це пишуть у Facebook-групі «Острів, Херсон».  На світлинах, які розміщують українці видно, що асфальт блищить від льоду. Люди обурюються, що комунальники погано виконують свої обов'язки.

    Зазначимо, що в Одесі також крижаний вітер, дощ і мінусова температура призвели до ожеледиці. Вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку.

    У понеділок, 8 лютого, в Україні сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях йде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг із дощем. 

    За прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі три доби в більшості областей йтиме сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни з дощем.

    У вівторок, 9 лютого, в Україні, крім заходу, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с. У північних та східних областях будуть хуртовини, у центральних областях – налипання мокрого снігу та ожеледиця.

    Теги: дороги Миколаїв Херсон вулиця дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies