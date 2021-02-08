У Миколаєві та Херсоні вулиці перетворилися на ковзанки (фото)

Люди обурюються, що комунальники погано посипають доріжки

Через ожеледицю в Миколаєві в 1,5 раза збільшилася кількість травмованих на льоду людей. Про це повідомив головлікар ЛШМД Олександр Дем’янов, пише «Новости-N».

У понеділок, 8 лютого, у Миколаєві відбулося погіршення погодних умов: дощ і мінусова температура перетворили дороги і тротуари міста на «дзеркало». Люди скаржилися, що через негоду їм було важко добратися до зупинок громадського транспорту.

У виданні зазначили, що найбільше замерзли вулиці Мала Морська та Велика Морська. «Порадувала головна вулиця міста – Соборна посипана сіллю дуже ретельно, правда, широка її частина. А ось на тротуарах вдалося знайти лише вузьку доріжку піску, по якій пішоходи змушені йти «гуськом», – повідомили у виданні.



У Херсоні 8 лютого на вулицях міста також ожеледиця. Про це пишуть у Facebook-групі «Острів, Херсон». На світлинах, які розміщують українці видно, що асфальт блищить від льоду. Люди обурюються, що комунальники погано виконують свої обов'язки.

Зазначимо, що в Одесі також крижаний вітер, дощ і мінусова температура призвели до ожеледиці. Вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку.

У понеділок, 8 лютого, в Україні сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях йде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг із дощем.

За прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі три доби в більшості областей йтиме сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни з дощем.

У вівторок, 9 лютого, в Україні, крім заходу, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с. У північних та східних областях будуть хуртовини, у центральних областях – налипання мокрого снігу та ожеледиця.

