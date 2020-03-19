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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця почала продаж квитків на три спецпотяги з Польщі

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    Квитки на потяги можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці, - міністр - Укрзалізниця почала продаж квитків на три спецпотяги з Польщі
    Квитки на потяги можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці, - міністр

    Потяги їхатимуть за маршрутом Пшемисль-Київ 20 березня

    Укрзалізниця відкрила продаж квитків на три спецпотяги з Польщі, що здійснять рейси за маршрутом Пшемисль-Київ 20 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

    «Процес повернення наших триває. На завтра, 20.03.30, відкрито продаж квитків на три спецпотяги з Республіки Польща. Квитки можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці», - написав Криклій.

    Міністр додав, що поїзд №709/710 вирушить із Пшемисля 20 березня о 10:18 та прибуде до Києва о 19:26, поїзд №716/715 - відбуття о 13:10 та прибуття о 22:17, поїзд №706/705 - час відбуття о 15:45, час прибуття о 00:46.

    Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

    Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року.

    З 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

    Польща міністр Укрзалізниця потяг карантин кордон Владислав Криклій
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