Укрзалізниця почала продаж квитків на три спецпотяги з Польщі



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Квитки на потяги можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці, - міністр

Потяги їхатимуть за маршрутом Пшемисль-Київ 20 березня

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на три спецпотяги з Польщі, що здійснять рейси за маршрутом Пшемисль-Київ 20 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

«Процес повернення наших триває. На завтра, 20.03.30, відкрито продаж квитків на три спецпотяги з Республіки Польща. Квитки можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці», - написав Криклій.

Міністр додав, що поїзд №709/710 вирушить із Пшемисля 20 березня о 10:18 та прибуде до Києва о 19:26, поїзд №716/715 - відбуття о 13:10 та прибуття о 22:17, поїзд №706/705 - час відбуття о 15:45, час прибуття о 00:46.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року.

З 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.