Німеччина закриває морські і повітряні кордони для громадян ЄС



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Ангела Меркель у зверненні до народу назвала коронавірус найсерйознішим викликом з часів Другої світової війни

Перетинати кордон зможуть лише німці і ті, хто регулярно їздить на роботу

Німеччина розширює ряд прийнятих раніше обмежень і закриває свої повітряні і морські кордони для громадян Євросоюзу.

Про це у середу ввечері заявили в міністерстві закордонних справ ФРН.

Фактично громадяни ЄС не зможуть прилетіти до Німеччини на літаку чи добратися на кораблі. При цьому захід не поширюється на самих німців, а також громадян, які постійно виїжджають на роботу. Крім того, зберігається свобода пересування вантажів.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму зверненні до нації 18 березня закликала людей серйозно поставитися до заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції Covid-19.

«Наше уявлення про нормальність, суспільне життя і соціальну взаємодію в даний час проходить перевірку, як ніколи раніше. З моменту об'єднання Німеччини, з часів Другої світової війни, для нашої країни не було таких серйозних викликів, де так важлива наша загальна солідарність», цитує Меркель Die Welt.

Канцлер Німеччини заявила, що уряд «робить все можливе, щоб пом'якшити економічні наслідки і зберегти робочі місця». Також вона запевнила, що через введені обмеження перебоїв з поставками продуктів не буде і необхідності запасатися ними немає.

Меркель закликала німців обмежити особисте спілкування і користуватися альтернативними способами - Skype, телефон, електронна пошта.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.