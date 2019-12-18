У Мінську збереться Контактна група на перше після «нормандської зустрічі» засідання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мінську відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує передусім обговорити питання обміну утримуваними особами

У столиці Білорусі Мінську 18 грудня заплановане засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, коли сторони проведуть перші після «нормандської зустрічі» 9 грудня переговори.

Очікується, що традиційно, зустрічі ТКГ передуватимуть переговори підгруп.

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує передусім обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

Як заявила 10 грудня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, процес погодження списків на обмін ще триває. За її словами, українська сторона в рамках першого етапу обміну у форматі «всіх на всіх» очікує на повернення 77 українців, утримуваних на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України повідомила, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.