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    Політика

    Помічниця глави Держдепу зустрілася з міністром Колядою та українськими ветеранами

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    <p>Деніз Наталі і Оксана Коляда</p> - Помічниця глави Держдепу зустрілася з міністром Колядою та українськими ветеранами

    Деніз Наталі і Оксана Коляда

    Метою зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США

    Помічниця держсекретаря США, керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі зустрілася 4 жовтня з міністром у справах ветеранів Оксаною Колядою та українськими ветеранами.

    Про це повідомляє посольство США в Києві у Facebook.

    «Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі мала продуктивні зустрічі з міністром у справах ветеранів Колядою, міжнародними партнерами, ветеранами і представниками громадянського суспільства», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що метою цих зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США заради тих, хто постраждав від підтримуваного Росією конфлікту на сході України.

    Як відомо, 3 жовтня в Україну прибула помічниця держсекретаря США.

    Раніше повідомлялося, що Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.

    США ветеран посольство Україна Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда
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