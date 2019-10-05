Помічниця глави Держдепу зустрілася з міністром Колядою та українськими ветеранами
Деніз Наталі і Оксана Коляда
Метою зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США
Помічниця держсекретаря США, керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі зустрілася 4 жовтня з міністром у справах ветеранів Оксаною Колядою та українськими ветеранами.
Про це повідомляє посольство США в Києві у Facebook.
«Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі мала продуктивні зустрічі з міністром у справах ветеранів Колядою, міжнародними партнерами, ветеранами і представниками громадянського суспільства», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що метою цих зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США заради тих, хто постраждав від підтримуваного Росією конфлікту на сході України.
Як відомо, 3 жовтня в Україну прибула помічниця держсекретаря США.
Раніше повідомлялося, що Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.