Помічниця глави Держдепу зустрілася з міністром Колядою та українськими ветеранами



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Деніз Наталі і Оксана Коляда

Метою зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США

Помічниця держсекретаря США, керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі зустрілася 4 жовтня з міністром у справах ветеранів Оксаною Колядою та українськими ветеранами.

Про це повідомляє посольство США в Києві у Facebook.

«Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі мала продуктивні зустрічі з міністром у справах ветеранів Колядою, міжнародними партнерами, ветеранами і представниками громадянського суспільства», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що метою цих зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США заради тих, хто постраждав від підтримуваного Росією конфлікту на сході України.

Як відомо, 3 жовтня в Україну прибула помічниця держсекретаря США.

Раніше повідомлялося, що Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.