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    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)

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    Автомобіль Skoda Octavia врізався у відбійник перед тим, як вилетіти з проїжджої частини - П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    Автомобіль Skoda Octavia врізався у відбійник перед тим, як вилетіти з проїжджої частини
    Фото: Інформатор

    Постраждалі в ДТП від госпіталізації відмовилися

    У вівторок, 6 серпня, на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва сталася ДТП: автомобіль Skoda Octavia вилетів за межі проїжджої частини.

    Аварія трапилася близько 23:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією правоохоронців, Skoda рухалася по Маяковського з боку вулиці Марини Цвєтаєвої. На під'їзді до кола на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Сержа Лифаря водій не вписався в поворот, врізався у відбійник і вилетів за межі проїжджої частини.

    Після аварії водій намагався виїхати назад. Йому вдалося лише повернутися на проїжджу частину. У цей момент під'їхали медики і патрульні.

    Лікарі оглянули постраждалих, але від госпіталізації усі відмовились, їх травми незначні.

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    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У водія Skoda були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка відвезли на медичний огляд. Деталі аварії з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 5 серпня на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі. В результаті аварії загинув чоловік.

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