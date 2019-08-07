П’яна ДТП на Троєщині: Skoda не вписався в поворот і вилетів з дороги (фото, відео)



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Автомобіль Skoda Octavia врізався у відбійник перед тим, як вилетіти з проїжджої частини Фото: Інформатор

Постраждалі в ДТП від госпіталізації відмовилися

У вівторок, 6 серпня, на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва сталася ДТП: автомобіль Skoda Octavia вилетів за межі проїжджої частини.

Аварія трапилася близько 23:40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, Skoda рухалася по Маяковського з боку вулиці Марини Цвєтаєвої. На під'їзді до кола на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Сержа Лифаря водій не вписався в поворот, врізався у відбійник і вилетів за межі проїжджої частини.

Після аварії водій намагався виїхати назад. Йому вдалося лише повернутися на проїжджу частину. У цей момент під'їхали медики і патрульні.

Лікарі оглянули постраждалих, але від госпіталізації усі відмовились, їх травми незначні.

У водія Skoda були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка відвезли на медичний огляд. Деталі аварії з'ясовуються.

Як повідомлялося, 5 серпня на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі. В результаті аварії загинув чоловік.