У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Наразі ідентифікація користувачів без документа, що посвідчує особу, є складною
Нововведення спрямовані на запобігання та виявлення злочинів, скоєних за допомогою передплачених карток, особливо в онлайн-середовищі

У Молдові sim-картки для мобільних телефонів можна буде придбати лише за документом, що посвідчує особу. Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Даніела Місаїл-Нічітін, повідомляє «Главком» із посиланням на TVR Moldova

МВС разом з Генеральним інспекторатом поліції та Службою інформаційних технологій працює над проєктом, який дозволить продаж sim-карток та інших телекомунікаційних послуг лише на основі документа, що посвідчує особу, зі зберіганням даних протягом п'яти років. Мета цього заходу полягає у запобіганні та виявленні злочинів, скоєних за допомогою передплачених карток, особливо в онлайн-середовищі, де наразі ідентифікація користувачів без документа, що посвідчує особу, є складною. «Я дуже сподіваюся, що майбутні консультації з телекомунікаційною спільнотою дадуть результати, і що ми матимемо ці положення в законодавчій базі, щоб було набагато легше запобігати та зменшувати ризики злочинів, скоєних за допомогою таких інструментів», – сказала Даніела Місаїл-Нічітін.

Вона додала, що оператори мають технічні можливості для збору та зберігання цих даних, а поточні обговорення спрямовані на визначення найефективніших та найдоцільніших рішень, зокрема з точки зору економічної ефективності.

Нагадаємо, у Молдові заблокували застосунок і сайт HaiTV, які транслювали заборонені російські та білоруські телеканали. Таку заяву зробив прессекретар уряду Даніел Воде, підкресливши, що рішення ухвалили після звернень, зокрема від Ради телерадіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

«Державні установи знають, що потрібно робити. Необхідна тісна координація, єдині дії та професіоналізм для захисту національних інтересів. Конкретний приклад: застосунок HaiTV заблокували на території Молдови», – заявив Воде. Даніел Воде уточнив, що останніми днями сотні жителів країни отримали через Viber запрошення завантажити цей застосунок або перейти на відповідний сайт.

«Після повідомлень, що надійшли, зокрема від Ради телерадіо, компетентні органи видали офіційні приписи про блокування. Цей застосунок транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували через військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці», – додав прессекретар.

Як відомо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

