Молдова не переживе погроз Путіна, якщо не приєднається до ЄС – Санду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Молдова не переживе погроз Путіна, якщо не приєднається до ЄС – Санду
За словами Маї Санду, Росія використовує проти Молдови «весь свій арсенал гібридних атак»
Президентка Молдови розповіла про питання виживання країни перед обличчям гібридної війни РФ

Президентка Молдови Мая Санду заявила про обов’язкову потребу країни приєднатися до Європейського Союзу, щоб вистояти проти російської агресії. Виступаючи перед Європейським парламентом у Страсбурзі, вона заявила, що Росія розв'язала «безмежну гібридну війну» проти її країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами Маї Санду, Росія використовує проти Молдови «весь свій арсенал гібридних атак», включаючи дезінформацію, кібератаки та маніпуляції виборами. Вона назвала Росію «найбільшою загрозою», що стоїть перед її країною.

«Наш європейський шлях – це не просто питання цінностей, це питання виживання», – заявила президентка. Вона підкреслила, що мета Москви – «захопити Молдову через виборчу скриньку, використати нас проти України та перетворити нас на стартовий майданчик для гібридних атак на Європейський Союз».

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році. Мая Санду підкреслила, що її країна старанно виконує «домашню роботу» з реформ, але перебуває в «перегонах з часом», щоб захистити свою демократію. Вона зауважила, що ЄС не повинен вимагати «досконалості» від країни, яка прагне інтегруватися у блок в таких умовах.

На шляху до членства Молдова стикається з труднощами. Її вступ наразі пов'язаний зі вступом України, який прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово обіцяв заблокувати. Водночас нещодавно лідери Франції, Німеччини та Польщі відвідали Кишинів, щоб продемонструвати підтримку європейського курсу Молдови.

Нагадаємо, Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, відповідне рішення може бути ухвалене вже на початку наступного місяця. Такий крок стане вагомим аргументом для президента Майї Санду у виборчій кампанії, оскільки вона будує свою політичну програму на підтримці європейської інтеграції.

Теги: Молдова Європейський союз Майя Санду

