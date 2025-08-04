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РФ розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі: Politico назвало причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі: Politico назвало причину
Москва сподівається, що проєвропейські молдавани, які живуть за кордоном, не вийдуть голосувати на виборах у вересні
фото: eurasian-research.org

Чиновники помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспор

Росія активізує зусилля з метою вплинути на молдован, які проживають у Європі, щоб спробувати вплинути на вирішальні вибори наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Радник з національної безпеки Станіслав Секріеру повідомив, що чиновники помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспорі, напередодні голосування у вересні.

«Росія та її представники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі», – сказав Секріеру, вказавши на поновлення активності мережі, підтримуваної Кремлем, відомої як «Матрьошка». Тактика полягає у створенні підроблених ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.

«Кампанія спрямована на демобілізацію виборців діаспори – заохочення їх залишатися вдома – та маніпулювання тими, хто все ж голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном», – додав він.

Значна частина молдовського населення, що проживає за межами країни, переважно проголосувала за ліберальну президентку Майю Санду на виборах минулого року, які були затьмарені звинуваченнями у втручанні Росії.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень. За її словами, Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора, якого підозрюють у спробі перевороту.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2025 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

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Теги: Молдова вибори росія дезінформація

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