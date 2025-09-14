Головна Світ Політика
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
За оцінкою Санду, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році
За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Про це вона сказала в коментарі Financial Times, пише «Главком».

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування за членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

«Росіяни націлилися на діаспору», – сказала вона.

Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священників для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів «Матрьошка» для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

За оцінкою президентки країни, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році.

За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує. Вона зазначила, що злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, зараз також використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

«Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції», – сказала вона.

Вона наголосила, що з огляду на тиск, який чинить Росія, і загрози, з якими країна зіштовхується, інтеграція в ЄС є «єдиним способом для нас вижити як демократія».

«Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна змогли перейти до наступних етапів», – зазначила вона.

Санду назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

Теги: росія вибори Молдова демократія Майя Санду

