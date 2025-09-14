Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Про це вона сказала в коментарі Financial Times, пише «Главком».
Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування за членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.
«Росіяни націлилися на діаспору», – сказала вона.
Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священників для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів «Матрьошка» для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.
За оцінкою президентки країни, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році.
За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує. Вона зазначила, що злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, зараз також використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.
«Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції», – сказала вона.
Вона наголосила, що з огляду на тиск, який чинить Росія, і загрози, з якими країна зіштовхується, інтеграція в ЄС є «єдиним способом для нас вижити як демократія».
«Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна змогли перейти до наступних етапів», – зазначила вона.
Санду назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.
До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.
Коментарі — 0