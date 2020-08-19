Судді хворіють на коронавірус найбільше на Львівщині та Буковині



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На Запоріжжі, Луганщині, Полтавщині та Миколаївщині випадків захворювання на коронавірус серед суддів не зареєстрували взагалі

За весь час пандемії коронавірусом захворіло 207 працівників судової системи

В Україні за весь час пандемії на коронавірус захворіли 207 працівників судової системи. Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на дані Державної судової адміністрації.

«Станом на 18 серпня в судах та судових установах України перебувало та перебуває на лікарняному внаслідок захворюваності на коронавірусну хворобу (Covid-19) всього 207 суддів та працівників апаратів судів, з них на самоізоляції із симптомами хвороби перебуває 43 особи, одужало 164 особи. Такі дані опублікувала пресслужба Державної судової адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків інфікування серед працівників судів зафіксовано у Львівській – 28, Чернівецькій – 24, Закарпатській – 21 та Рівненській – 20 – областях.

Натомість на Запоріжжі, Луганщині, Полтавщині та Миколаївщині таких випадків не зареєстрували взагалі.

Крім того, зазначається, що серед суддів та працівників апаратів судів не зафіксовано летальних випадків Covid-19.

Як повідомлялося, станом на 19 серпня за добу коронавірус виявили у 121 дитини та 105 медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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До слова, в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.

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