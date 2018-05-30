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    У Москві на місці вбивства Нємцова вшанували пам’ять журналіста Бабченка

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    <p>Учасники акції в Москві</p> - У Москві на місці вбивства Нємцова вшанували пам’ять журналіста Бабченка
    Фото: martin_camera/Twitter

    Учасники акції в Москві

    Люди несли квіти та плакати з іменем Бабченка

    Цієї ночі в Москві на місці вбивства у 2015 році російського опозиціонера Бориса Нємцова пройшла акція пам'яті журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили в Києві.

    Про це йдеться у повідомленні російської політичної організації «Открытая Россия».

    «Акція пам'яті журналіста Аркадія Бабченко, який був убитий в Києві пострілами в спину», - йдеться у повідомленні.

    На мосту перебували близько 20-30 людей: вони несли квіти та плакати з іменем Бабченка.

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    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    Судмедекспертизу проведуть у вівторок, 30 травня.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону 

    Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

    У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

    Також постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

    Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ООН, що Москва розглядала Бабченка як ворога.

    В ОБСЄ закликали Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

    Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)

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