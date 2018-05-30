Вбивство Бабченка: судмедекспертизу проведуть 30 травня

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Поліція біля під'їзду, де вбили Бабченка

Після судмедекспертизи правоохоронці зможуть дізнатися, з якої зброї стріляли у журналіста

Судово-медична експертиза за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка відбуватиметься у вівторок, 30 травня.

Про це повідомляє телеканал ATR.

Слідчий підтвердив, що Бабченко був убитий пострілом, який був здійснений у спину. Судмедекспертиза буде відбуватися у вівторок. Тоді ж зможуть дізнатися, з якої зброї стріляли у журналіста.

Тим часом в СБУ запевнили, що вони також вже працюють над цією справою і всі коментарі пообіцяли надати у вівторок.

«Я обіцяю: всі деталі – завтра (30 травня, - ред). Служба працює, але ніяких деталей. Все скажу завтра», - сказав в коментарі Liga.net глава СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Також постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ООН, що Москва розглядала Бабченка як ворога.

В ОБСЄ закликали Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)