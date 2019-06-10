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    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)

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    Так зараз виглядає редакція опозиційного видання - У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    Так зараз виглядає редакція опозиційного видання
    Фото: facebook.com/snob.project

    За словами головної редакторки Ксенії Чудінової, вона не знає мотиви людини, який влаштував погром, а також поки не змогла оцінити збиток, оскільки з дев'ятої ранку в редакції працюють слідчі

    Головна редакторка опозиційного в РФ проекту «Сноб» Ксенія Чудінова заявила, що в офіс видання вночі 10 червня потрапив невідомий чоловік і «повністю розгромив редакцію». Про це повідомляє «Сноб».

    За словами Чудінової, вона не знає мотиви людини, який влаштував погром, а також поки не змогла оцінити збиток, оскільки з дев'ятої ранку в редакції працюють слідчі.

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    «Влізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлено», - сказала Чудінова в бесіді з «МБХ Медіа».

    Злочинець розбив скляні двері в редакцію і зламав системні блоки комп'ютерів та монітори iMac.

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    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    У Москві розгромили редакцію видання «Сноб» (фото)
    Фото: facebook.com/snob.project

    Частина співробітників «Сноба» продовжила працювати в офісі телеканалу «Дождь».

    Головна редакторка проекту додала, що видання буде просити допомогти з технікою, оскільки самостійно відновити комп'ютери «буде буквально великою справою».

    Як повідомляв «Главком», кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні. 

    Згодом Нікулінський районний суд Москви відправив обвинуваченого в замаху на збут наркотиків Голунова під домашній арешт на два місяці.

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