Усі, хто повернувся з Китаю, два тижні будуть під пильним оком лікарів



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Близько 3900 осіб прибули до України з Китаю від 1 січня

Лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль.

«Із завтрашнього дня у нас буде посилена робота щодо тих пасажирів, які прибули (з Китаю — ред.) протягом останнього часу. Це буде персональна комунікація з цими людьми. ... Більшість із тих пасажирів, що прилетіли з Китаю та знаходяться в Україні, мають інформацію щодо порядку дій у разі погіршення самопочуття, яку вони отримали на борту літака. Зважаючи на те, що інкубаційний період оновлено до 10 днів, замість 14, під час якого людина може інфікувати інших людей, і при цьому не мати у себе симптомів, для того, щоб пересвідчитися, що все в порядку, з ними відбуватиметься контакт фахівців телефонним зв'язком», - сказав Коваль.

Він зазначив, що інформацію стосовно пасажирів МОЗ отримав від Держприкордонслужби, міграційної служби. Зв'язок із громадянами підтримуватимуть упродовж двох тижнів. На цей час, за словами Коваля, це близько 3900 осіб, які прибували з Китаю, починаючи з 1 січня.

Коваль наголосив, що в разі погіршення самопочуття, грипоподібних симптомів, людина повинна передусім звернутися до сімейного лікаря. Ті, хто не уклав декларації з сімейним лікарем, терапевтом, у звичайному порядку можуть звернутися до терапевтів за місцем проживання.

За його словами, сімейні лікарі, терапевти мають діяти за тим порядком, який впроваджено в кожному конкретному регіоні, про що лікарям “первинки” мають повідомити обласні департаменти охорони здоров'я.

Також у кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов'язаного з коронавірусом китайського походження.

Заступник міністра охорони здоров'я також закликав громадян послуговуватися офіційною інформацією, яка розміщується на сайті МОЗ, де днями буде створено окрему сторінку з усією наявною інформацією про ситуацію з коронавірусом 2019-nCoV, рекомендації ВООЗ.

Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Також сьогодні, 29 січня, в ОАЕ підтвердили перші випадки зараження коронавірусом.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

З 28 січня компанія Xiaomi закрила всі магазини в Китаї через коронавірус.

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