У Києво-Печерській лаврі вирішили помолитися за «зцілення від коронавірусу»



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На сьогодні майбутню молитву від коронавірсу готові відвідати 685 осіб, ще 2,2 тисячі цікавляться цією подією

Користувачі соцмереж висміяли майбутню молитву

У Києво-Печерській лаврі наступного тижня, 8 лютого, молитимуться за зцілення від китайського коронавіруса. Про це йдеться на сторінці організатора заходу «Євразійського трансгуманістичного руху» у Facebook.

На сьогодні, 29 січня, захід готові відвідати 685 осіб, ще 2,2 тисячі цікавляться цією подією.

На сторінці у соцмережі зазначено, що «Євразійський трансгуманістичний рух» - організація, яка дотримується «державної політики, спрямованої, насамперед, на розвиток медицини, фармацевтики, нанотехнологій, кріоніки, робототехніки».

Користувачі соцмереж критично поставилися до майбутньої події і порадили служити молебень китайською, бо не спрацює.

Варто нагадати, що китайські лікарі впевнені, що свого піку поширення коронавірус досягне протягом найближчих 10 днів, після чого ситуація стабілізується.

Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

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