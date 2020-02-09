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    У світі

    Спалах коронавірусу: США евакуювали з Уханя понад 800 осіб

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    Всі пасажири рейсів проходять ретельну перевірку у фахівців з федеральних центрів із контролю та профілактики захворювань США - Спалах коронавірусу: США евакуювали з Уханя понад 800 осіб
    Всі пасажири рейсів проходять ретельну перевірку у фахівців з федеральних центрів із контролю та профілактики захворювань США

    Два літаки з Уханя з американськими громадянами та їхніми найближчими родичами благополучно приземлилися в США

    Влада США евакуювала понад 800 громадян та їхніх родичів із китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV.

    Про це йдеться в заяві глави пресслужби Держдепартаменту Морган Ортегус, оприлюдненій у суботу, 8 лютого.

    «Два літаки з Уханя з американськими громадянами, їхніми найближчими родичами і тими, хто має дозвіл на постійне проживання в Сполучених Штатах, благополучно приземлилися в США. Загалом (за останні дні) ми евакуювали понад 800 осіб з Уханя», - зазначила Ортегус.

    Вона нагадала, що всі пасажири рейсів проходять ретельну перевірку у фахівців з федеральних центрів із контролю та профілактики захворювань США.

    При цьому перша група евакуйованих із Китаю американців, а це близько 200 осіб, серед яких були дипломати і члени їхніх сімей, була доставлена 29 січня на базу ВПС Марч у штаті Каліфорнія. Вони поміщені на 14-денний карантин.

    Станом на 8 лютого в США підтверджено 12 випадків зараження вірусом 2019-nCoV. Випадки зафіксовані у штатах Арізона, Вашингтон, Вісконсін, Іллінойс, Каліфорнія і Массачусетс.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

    До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

    Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.

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