Спалах коронавірусу: США евакуювали з Уханя понад 800 осіб



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Всі пасажири рейсів проходять ретельну перевірку у фахівців з федеральних центрів із контролю та профілактики захворювань США

Два літаки з Уханя з американськими громадянами та їхніми найближчими родичами благополучно приземлилися в США

Влада США евакуювала понад 800 громадян та їхніх родичів із китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV.

Про це йдеться в заяві глави пресслужби Держдепартаменту Морган Ортегус, оприлюдненій у суботу, 8 лютого.

«Два літаки з Уханя з американськими громадянами, їхніми найближчими родичами і тими, хто має дозвіл на постійне проживання в Сполучених Штатах, благополучно приземлилися в США. Загалом (за останні дні) ми евакуювали понад 800 осіб з Уханя», - зазначила Ортегус.

Вона нагадала, що всі пасажири рейсів проходять ретельну перевірку у фахівців з федеральних центрів із контролю та профілактики захворювань США.

При цьому перша група евакуйованих із Китаю американців, а це близько 200 осіб, серед яких були дипломати і члени їхніх сімей, була доставлена 29 січня на базу ВПС Марч у штаті Каліфорнія. Вони поміщені на 14-денний карантин.

Станом на 8 лютого в США підтверджено 12 випадків зараження вірусом 2019-nCoV. Випадки зафіксовані у штатах Арізона, Вашингтон, Вісконсін, Іллінойс, Каліфорнія і Массачусетс.

Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.