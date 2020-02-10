Ще один українець заразився коронавірусом, - МОЗ



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Українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess

Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я МОЗ України.

Станом на 10 лютого, отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV.

«Зокрема, захворіли двоє громадян України», - повідомили у прес-службі.

Наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

«Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими захворілими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 9 лютого Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом. Чоловік був знятий з лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.