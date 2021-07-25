У МОЗ розповіли про майбутні привілеї для щеплених

Вакциновані громадяни матимуть певні послаблення у випадку нового локдауну

У Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню «Апостроф». Вводитись такі привілеї, за його словами, будуть відповідною постановою Кабінету міністрів.

«Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання «внутрішнього» ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку «Дія», який підтверджує факт щеплення від Covid-19», – зазначив Кузін.

Він пояснив, що під час карантину люди, які отримали щеплення, зможуть відвідувати різні заклади, закриті для інших.

«Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від коронавірусу клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян», – підкреслив головний санлікар.

Раніше стало відомо, що у Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом «Дельта».