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    У МОЗ розповіли про майбутні привілеї для щеплених

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    Визначати щеплених українців планують через додаток &laquo;Дія&raquo; - У МОЗ розповіли про майбутні привілеї для щеплених
    Визначати щеплених українців планують через додаток «Дія»
    Ілюстративне фото

    Вакциновані громадяни матимуть певні послаблення у випадку нового локдауну

    У Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню «Апостроф». Вводитись такі привілеї, за його словами, будуть відповідною постановою Кабінету міністрів.

    «Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання «внутрішнього» ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку «Дія», який підтверджує факт щеплення від Covid-19», – зазначив Кузін.

    Він пояснив, що під час карантину люди, які отримали щеплення, зможуть відвідувати різні заклади, закриті для інших.

    «Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від коронавірусу клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян», – підкреслив головний санлікар.

    Раніше стало відомо, що у Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом «Дельта».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар Україна щеплення коронавірус
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    У МОЗ розповіли про майбутні привілеї для щеплених