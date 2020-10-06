Рожкова на вихід? Новий глава Нацбанку розправляється з людьми Гонтаревої



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Рада НБУ висловила недовіру двом заступникам голови Нацбанку

Рада НБУ висловила недовіру двом заступникам голови Нацбанку

Рада Національного банку України в ході засідання 2 жовтня оголосила догану і висловила недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Рада також розглянула низку організаційних та кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, Рада вирішила: оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України, та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Рада НБУ прийняла рішення висловити недовіру Рожковій та Сологубу.

Вони – єдині члени правління НБУ часів глав Якова Смолія та Валерії Гонтаревої, які залишилися працювати в керівництві регулятора після заміни Смолія на Кирила Шевченка в липні цього року.

Топ-менеджери нібито порушили ряд внутрішніх правил Нацбанку, в тому числі Кодекс етики співробітника НБУ. Рішення про догану і недовіру Рожкової і Сологубу підтримав і Шевченко, який також входить до Ради Нацбанку, говорить джерело LIGA.net серед учасників засідання.

«До засідання розсилки матеріалів на тему порушень з боку Рожкової і Сологуба серед членів Ради не було, - зазначив він. - Данилишин щось зачитав, далі почали голосувати. Ознайомитися з поясненнями «обвинувачених» Раді не дали».

Рожкова і Сологуб не були присутні при винесенні їм «недовіри», хоча і брали участь в засіданні Ради з інших питань по відеозв'язку, розповідає один із присутніх.

Він передбачає, що формальною причиною для недовіри можуть стати висловлювання топ-менеджерів Нацбанку в ЗМІ.

Сологуб в інтерв'ю Інтерфакс-Україна висловлювався на тему співпраці з МВФ і держбюджету-2021. Його слова, зокрема, різко критикував в facebook Данилишин, назвавши їх «маніпулятивними».

Претензії до Рожкової і Сологубу могли виникнути і через публікацію KyivPost від 24 вересня, де вони коментували зміни в Нацбанку після приходу Шевченка, передбачає один зі співрозмовників LIGA.net, який був присутній на п'ятничному засіданні Ради.