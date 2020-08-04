МЗС Естонії пропонує депортувати українських заробітчан через порушення самоізоляції



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В Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили коронавірус

Частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за депортацію українських працівників, які порушили правила самоізоляції. До цього повідомлялося, що українці порушили самоізоляцію 46 разів. Про це повідомляє видання ERR.

За словами Рейнсалу, українські працівники, які проігнорували правила 14-денної самоізоляції, повинні бути вислані з країни.

«Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати», - заявив він.

До цього з закликом покарати українських працівників виступив міністр внутрішніх справ Март Хельме.

зазначається, що під час перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції. В тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 людей виходили на роботу.

Раніше повідомлялося, що в Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили коронавірус.

Сьогодні в Естонії оголосили про початок другої хвилі коронавірусу, розглядається можливість введення обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків коронавірусу, з них 697 189 - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.