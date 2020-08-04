МЗС евакуювало пів сотні українських моряків, які застрягли у Південній Африці



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Дмитро Кулеба розповів, що МЗС під час карантину організували повернення в Україну близько 250 тис. людей

Українські дипломати досі рятують по всьому світі українців, які через пандемію не можуть приїхати додому

Міністерство закордонних справ України повернуло 54 українських моряків, які застрягли в Південно-Африканській Республіці через закриті кордони внаслідок поширення коронавірусної інфекції. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Днями з Південно-Африканської Республіки, яка закрита для в’їзду через вірус, вилетіли додому 54 українських моряки. Вони просто застрягли в ПАР і не могли повернутися», - зазначив урядовець.

Кулеба нагадав, що МЗС з початку пандемії коронавірусу допомагає громадянам, які застрягли в закордонних країнах і бажають повернутися в Україну. «Ми в різний спосіб організували повернення в Україну близько 250 тис. людей – основна маса усіх, хто хотів, повернулася», — сказав міністр.

Також для полегшення туристичних мандрівок міністерство створило карту tripadvisor.mfa.gov.ua, яка показує, чи відкрита країна, до якої людина хоче заїхати та які там діють обмеження.

«Ми готові розгрібати ситуацію, якщо людина не дослухається до порад. Після того грецького випадку (на початку липня 17 українців не пустили до Афін через карантинні обмеження – «Главком») у нас більше не було кейсів, коли б українці прилітали і застрягли. Але, безумовно, можуть бути, ми готові до цього і всі консули заряджені на вирішення таких ситуацій», - запевнив міністр. Глава української дипломатії заявив, що МЗС готове до наступних хвиль пандемії.

Нагадаємо, з 1 серпня змінилися правила перетину державного кордону: люди, які приїжджають із країн «зеленої» зони, повинні лише мати поліс медичного страхування, а люди з «червоних» країн, і іноземці, і українці, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію або ж можуть здати ПЛР-тест упродовж доби чи за 48 годин до приїзду.

До «зеленої» чи «червоної» зони держави зараховуються згідно з кількістю нових випадків на Covid-19 на 100 тис. населення за 14 днів (не вище українсського показника) та приростом нових випадків за 14 днів (не більше як 30%).

Першу частину інтерв’ю з міністром читайте тут: