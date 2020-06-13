Європа відкриває кордони. З якими проблемами зіткнулися українські заробітчани



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Більша частина українців перебували в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу

Чимало українців перебували в Європі за робочими візами і через коронавірус не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу

Через пандемію Covid-19 частина заробітчан втратили роботу. За оцінками уряду, за час всесвітнього карантину до України повернулися 2,2 млн наших гастарбайтерів. Але щойно кордон відкриють, вони знову виїдуть, прогнозують експерти. З якими проблемами за кордоном зіткнулися наші співгромадяни?

Наприклад, у Польщі більш як половина заробітчан зіткнулися зі зменшенням годин роботи (61%), а більш як чверть були змушені змінити сферу роботи (27%), говориться в дослідженні компанії EWL S.A. і Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

До речі, 85% трудових мігрантів в Польщі – українці. Ті, хто змінював галузь, йшли в електронну комерцію, на виробництво продуктів харчування, в служби доставки. Ці галузі, навпаки, наростили обсяги і залучали більше українців, зазначає Владислав Штепа, керівник компанії «Український рекрутинг».

Українці втрачали роботу ще й через те, що не працювали візові центри.

«Більша частина українців перебували в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу. Така ситуація була до 4 травня, коли людям, які подавали заяву до карантину, почали видавати паспорти. Тільки з 3 червня візові центри відновили свою роботу в очній формі», – пояснює Владислав Штепа.

Нагадаємо, у Чехії без українських заробітчан може пропасти велика частина врожаю, адже на полях нікому працювати. Країна відновила видачу короткострокових робочих віз і консульства знову запрацювали в Києві і Львові, проте дістатися туди українцям зараз вкрай важко.

Як повідомлялося, Польща відкрила кордони із своїми сусідами.

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Джерело: Сегодня