  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Європа відкриває кордони. З якими проблемами зіткнулися українські заробітчани

    • Розсилка
    Більша частина українців перебували в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу - Європа відкриває кордони. З якими проблемами зіткнулися українські заробітчани
    Більша частина українців перебували в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу

    Чимало українців перебували в Європі за робочими візами і через коронавірус не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу

    Через пандемію Covid-19 частина заробітчан втратили роботу. За оцінками уряду, за час всесвітнього карантину до України повернулися 2,2 млн наших гастарбайтерів. Але щойно кордон відкриють, вони знову виїдуть, прогнозують експерти. З якими проблемами за кордоном зіткнулися наші співгромадяни?

    Наприклад, у Польщі більш як половина заробітчан зіткнулися зі зменшенням годин роботи (61%), а більш як чверть були змушені змінити сферу роботи (27%), говориться в дослідженні компанії EWL S.A. і Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

    До речі, 85% трудових мігрантів в Польщі – українці. Ті, хто змінював галузь, йшли в електронну комерцію, на виробництво продуктів харчування, в служби доставки. Ці галузі, навпаки, наростили обсяги і залучали більше українців, зазначає Владислав Штепа, керівник компанії «Український рекрутинг».

    Українці втрачали роботу ще й через те, що не працювали візові центри.

    «Більша частина українців перебували в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити строки, щоб продовжувати роботу. Така ситуація була до 4 травня, коли людям, які подавали заяву до карантину, почали видавати паспорти. Тільки з 3 червня візові центри відновили свою роботу в очній формі», – пояснює Владислав Штепа.

    Нагадаємо, у Чехії без українських заробітчан може пропасти велика частина врожаю, адже на полях нікому працювати. Країна відновила видачу короткострокових робочих віз і консульства знову запрацювали в Києві і Львові, проте дістатися туди українцям зараз вкрай важко.

    Як повідомлялося, Польща відкрила кордони із своїми сусідами.

    Читайте також:
    У центрі Кременчука щоранку вишиковується величезна черга: люди масово збираються за кордон

    Джерело: Сегодня

    Європа українці заробітчани кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ